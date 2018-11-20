3 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor

Bostancı Metro İstasyonu'nda başörtülü bir kadına hakaret ederek tükürdüğü iddia edilen sanık hakim karşına çıktı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Atınç Manap ile mağdur Kerime Pehlivan olaydan sonra ilk kez karşı karşıya geldi.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Kerime Pehlivan geçen yıl Mart ayında Bostancı Metro İstasyonu'nda asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini iddia etti. Pehlivar, karakola giderek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinden ve albilinden tespit edilen Atınç Manap gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Manap hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar cezası istemiyle dava açıldı.

“HOMURDANDI, SAÇINA KÜPELERİNE BAK DEDİ”



Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Atınç Manap, mağdur Kerime Pehlivan ve tarafların avukatları katıldı. Suçlamaları reddeden Manap, “Asansörden indiğimde homurdandı. 'Saçına, küpelerine bak' dedi. 'Sen kendine bak' diye cevap verdim. Kimsenin giyim tarzı beni ilgilendirmez” dedi. İddiaları reddetti.

“OLAYDAN ÇOK ETKİLENDİM”



Kerime Pehlivan ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, “Olaydan çok etkilendim. Kamera görüntülerinden de her şey belli” diye konuştu. Duruşma tarafların yazılı savunma sunması için ertelendi.

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