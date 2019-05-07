

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Bostancı Metro İstasyonu'nda başörtülü bir kadına hakaret ederek tükürdüğü iddia edilen Atınç Manap’ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.



3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



Kerime Pehlivan 2018 yılı Mart ayında Bostancı Metro İstasyonu'nda asansör beklediği sırada giyiminden ve inancından dolayı bir kişinin yüzüne tükürerek hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinden tespit edilen Atınç Manap gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar cezası istemiyle dava açıldı.

“SANIK CEZALANDIRILSIN” TALEBİ



Anadolu 61. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Atınç Manap katılmazken, mağdur Kerime Pehlivan ile avukatları katıldı. Davayı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da takip etti. Duruşmada söz alan mağdur Pehlivan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanığın cezalandırılmasını talep etti. Atınç Manap’ın avukatı ise müvekkilinin beraatını istedi.

BİR SUÇTAN CEZA, BİR SUÇTAN BERAAT



Mahkeme sanığın, “hakaret” suçunu ‘mağdurun mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı’ işlediğini belirtti. 1 yıl 9 ay hapsine hükmetti. “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan ise beraat kararı verdi. Mahkeme beraat kararında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olmadığını kaydetti. Mahkeme kararla birlikte ayrıca, soruşturma aşamasında tükürük izi bulunup bulunmadığına dair incelemeye aldığı siyah çarşafın da mağdura iadesine karar verdi.