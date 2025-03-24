Bugün metrolar açıldı mı, çalışıyor mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana kapalı olan Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim istasyonlarının ne zaman hizmete açılacağı ise büyük bir merak konusuydu. Kapatılan durakları kullanmak isteyenler ‘’Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu çalışıyor mu, açık mı kapalı mı?’’ sorularına yanıt ararken Metro İstanbul’dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Metro İstanbul’un açıklaması…