Mevali ne demek? Mevali politikası nedir?

İslam’ın özüne aykırı olan bir takım uygulamalara gidilen ve tıpkı İslam öncesi cahiliye döneminde olduğu gibi Araplar için ırklarına dayalı bir üstünlük gözeten Mevali politikası ne zaman terk edildi? Abbasilerin mevali politikası ne şekilde uygulanmıştır? İşte, Mevali anlayışı hakkındaki tüm detaylar…

Mevali Nedir?

Arapçadaki Mevla kelimesinin çoğulu olan Mevali kelimesi “akraba, dost ve mirasçı” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Mevali kelimesinin bir terim ya da bir kavram olarak kullanılma ise ilk İslam fetihlerinin ardından gerçekleşmiştir. Özellikle İranlılar, Türkler ve Berberilerin İslamiyet’i seçmelerinin ardından, Müslüman olan ve Arap olmayan bu unsurlar mevali kelimesi ile tanımlanmışlardır.

Mevali Politikası Nedir?

Hz. Muhammed ve Dört Halife döneminde de kullanılan mevali kavramı herhangi bir ırkçılık belirtmezken bu durum Emeviler ile birlikte farklı bir boyuta geçmiştir. Emevilerden önce kullanılan mevali terimiyle ifade edilen kişiler, hukuken Müslüman Araplarla eşit sayılırken, Emeviler ile birlikte bu durum tersine dönmüştür.

Emeviler Devleti’nde uygulanan Mevali politikası, tıpkı İslamiyet öncesi cahiliye devrinde olduğu gibi soy ve ırk üstünlüğü anlayışına dayandırılmıştır. Emeviler gerçekleştirdikleri fetihler neticesinde sınırlarını genişletmişler ve birçok bölgeyi hâkimiyet altına almışlardır. Emevilerin gerçekleştirdiği bu fetihlerden bir süre sonra, ele geçirilen yerlerdeki köleler de Mevali olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.