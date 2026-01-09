Mevlana Müzesi'nin koleksiyonuna 171 yeni parça eklendi

Mevlevi yaşamının hem manevi hem de günlük yönlerini yansıtan eserler, dergah dönemindeki işlevlerine göre derviş hücrelerine yerleştirildi.

Bugüne kadar muhafaza edilen eserler, yürütülen konservasyon ve envanter çalışmaları kapsamında sergilenebilir hale getirildi.

Koleksiyona eklenen parçalar arasında dervişlerin kullandığı sikke, hırka, şamdanlar, tespih, ney, kudüm, mutfak eşyaları ve el yazması objeler yer alıyor.

Mevlana Müzesi Müdürü Naci Bakırcı, müzede 450 kadar eser sergilendiğini, bunun dışında koleksiyondaki 171 parçayı ilk kez ziyaretçilerle buluşturduklarını söyledi.

Müzenin teşhir zenginliğini daha da artıran eserlerin bilgilendirici panolar ve açıklayıcı metinlerle tanıtıldığını belirten Bakırcı, yeni düzenlemelerin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Mevlevi geleneğinin maddi ve manevi mirasını gelecek kuşaklara aktarma misyonunu taşıdıklarına dikkati çeken Bakırcı, "13. yüzyıldan Selçuklu dönemi şamdanlar, Memlükler dönemi kandiller var. Hat için kullanılan kamışlar, kalemler, hokkalar, yazı takımları var. Mevlevi büyüklerinin sikkeleri var. Ankara Mevlevihanesi'nin, Konya Mevlevihanesi'nin şeyhlerinin kıyafetleri var" diye konuştu.

Tasavvuf musikisinin, sema mukabelesinin ve irfan geleneğinin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan Bakırcı, şöyle devam etti:

"Dergahın musiki koleksiyonu çok iyi. Mevlevi sazları çok zengindi. Bir musiki odasında tamburlar, kudümler, sine kemanlar var. Dergahın bir başka bölümünde dervişlerin kullandıkları yemek kaplarını sergiledik. Bunların içinde ince işçilikli gümüş kaplar, bakır kaplar var. Selçuklu döneminden bu yana bunların hiçbiri kaybolmamış. Biz, gelenlerin Hazreti Mevlana'yı ziyaretten sonra türbedeki bu eserleri de görmesini istiyoruz. Bu eserler, Türk kültürünün ve Mevleviliğin nadir eserlerinden."

REKLAM

"İHTİYACIN ÖTESİNDE BİRER SANAT ESERİ"

Bakırcı, Mevlevihanelerin aynı zamanda dönemin güzel sanatlar fakültesi gibi de olduğunu dile getirdi.

Eşyaların, incelendiğinde ihtiyacın ötesinde birer sanat eseri zarafetinde olduğuna işaret eden Bakırcı, şunları kaydetti:

"Çorba içtikleri kaşıklara baktığımızda nakışlı şimşir kaşıklar. Saatlere baktığımızda sadece zamanı gösteren aletler değil. Dönemin zevkini yansıtıyor. Abdest alma ibriklerinde yine dönemin motifleri, nakışları bulunuyor. Bir de entelektüel manada döneminin aydınları, zenginleri ve eşraf, Hazreti Mevlana'ya duydukları ilgiden, dönemin sanatçılarına kıymetli armağanlar yaptırıp hediye etmişler. Buradaki eserlerin her birisi kültür sanat eseri. Selçuklu'nun o dönem çok kullandığı motifler var. Her birisi saray üslubu sayılabilecek şekilde özellikli."