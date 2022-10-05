MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NE ZAMAN?

Mevlid-i Nebi haftası bu yıl 1-7 Ekim 2022 tarihlerinde idrak ediliyor.

2022 Mevlid-i Nebi haftası, tarihlerinin yakın olması nedeniyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası birlikte kutlanacak. Bu senenin teması da "Peygamberimiz, Cami ve İrşat'' olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Mevlidi Nebi Haftası ne zaman sorusu, etkinlikler dolayısı ile vatandaşların gündemine geldi. Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, rebiyülevvel ayında idrak edilecek. Bu sene "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla düzenlenen Mevlidi Nebi Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.