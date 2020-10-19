Her yıl milyonlarca mümin Hazreti Muhammed'i doğum gecesinde dualarla anıyor. Bu özel günün anlam ve önemini idrak etmek isteyenler için Mevlid kandili ile ilgili merak edilenler haberimizde derledik.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim 2020 Çarşamba günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır.

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.