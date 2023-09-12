Mevlid Kandili tarihi yaklaşıyor! 2023 Eylül ayı Mevlid Kandili tarihi
Mevlid Kandili 2023 tarihi için geri sayım sürüyor. Senenin son kandilinde oruç tutmak isteyenler veya bu kutsal güne özel planlama yapmak isteyenler merak içerisinde "2023 Mevlid Kandili ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre Mevlid Kandili tarihi...
Mevlid Kandili 2023 ne zaman? Eylül ayının son günlerinde idrak edilecek kandille ilgili plan yapacaklar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde yer alan 2023 Mevlid Kandili tarihi...
Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde tüm kandil tarihleriyle birlikte Mevlid Kandili tarihi de yer alıyor. Peki, 12 Rebiülevvel gecesi yani 2023 Mevlid Kandili ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
2023 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili Pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir
Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.