Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Mevlid Kandilinde ne oldu, önemi ne? Mevlit Kandili neden kutlanıyor?

        Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili neden kutlanıyor? İşte merak edilenler

        Mevlid Kandili arifesinde her kandilde olduğu gibi Mevlid Kandili'nde de olduğu merak edilip araştırılıyor. Özellikle "Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili neden kutlanıyor?" sorularının cevabı sorgulanıyor. İşte Mevlid Kandili'nde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mevlid Kandili'nde ne oldu? Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece kutlanacak Mevlid Kandili öncesi bu sorunun cevabı araştırılıyor. Peki, Mevlid Kandili neden kutlanıyor? İşte merak edilen soruların cevabı...

        2

        MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER OLDU?

        Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

        3

        Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

        4

        Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        Şanlıurfa’da silahlı saldırı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        DEAŞ Lideri Ebu Halil El Fadani yakalandı
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Hatayspor'dan muhteşem dönüş!
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Avcılar'da korku dolu anlar
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Stadın sponsoru Tüpraş oldu!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı