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Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'na Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte ziyarette bulundu

Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti
AA

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, millilerin kamp yaptığı otelde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Çavuşoğlu ile Kasapoğlu, hem bugünkü Azerbaycan maçı hem de 11 Haziran'da İtalya ile yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçı için başarı dileklerini iletti.

A Milli Futbol Takımı'nın bugüne kadar aldığı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevindirdiğini dile getiren Çavuşoğlu ve Kasapoğlu'nun, turnuvada da herkesin tek yürek olarak "Bizim Çocuklar"ı destekleyeceğini söylediği aktarıldı.

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