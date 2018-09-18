Mevsim değişikliğine 'temiz hava' önerisi

18.09.2018 - 09:07 | Güncelleme:

Mevsim değişikliğinin kişi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Beslenme ve Diyet uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, "Uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak yapılması gerekenlerdir" dedi

0 0 0

Mevsim geçişlerinde yaşanan isteksizlik, enerji azlığı, umutsuzluk, yorgunluk hislerindeki artışa karşı temiz havada hareket önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, "Uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak yapılması gerekenlerdir" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, mevsim değişikliğinin kişi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Bu dönemde hem psikolojik hem fizyolojik birtakım değişiklikler yaşandığını belirten Beslenme ve Diyet uzmanı Nilşah Yıldırım Karakurt, "Psikolojimizdeki dengesizliklerin üstesinden gelebilmemiz için sosyal ortamlardan kopmamalı, muhakkak temiz havada hareket etmeliyiz. Kapalı bir ortamda çalışıyorsak, kendimize temiz hava molaları vermeli, depresif ruh hali sebebiyle alkolü artırmamalı, aksine bol bol su tüketmeliyiz. Çünkü yazın fazla su kaybıyla beraber sıvı alımına ihtiyaç duyarız ancak havaların serinlemesiyle sıvı tüketiminin azalması metabolizmamızın yavaşlamasına sebep olur. Bu da yorgunluğu beraberinde getirir ve bizi depresif bir ruh halinin içine çekiyor" diye konuştu.

"SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNE DE DİKKAT EDİN" 

Ani sıcaklık değişimlerinin neden olacağı hastalıkları da değinen Nilşah Yıldırım Karakurt, "Havaların çabuk soğuması ve buna uygun giyilmemesi, kişilerin bulunduğu ortamlardaki toz ve polen miktarı, hasta kişiler ile yakın temas ve havasız ev, iş ortamları daha sık hastalanmamıza sebep olan başlıca nedenler. Bu dönemde en çok solunum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Alerjik durumlar ve depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına, bağırsak enfeksiyonlarına da yol açabilir" ifadelerini kullandı.

NELER YAPMALIYIZ?

Karakurt, olumsuz etkilerden kurtulmak adına yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: "Temiz havada bol bol hareket etmek, uykusuz kalmamak, bol su tüketmek ve vücudumuza zarar veren beslenme düzeninden kurtulmak yapılması gerekenler. Ayrıca temizliğine dikkat etmeli, kan dolaşımını hızlandırıcı aktiviteler yapmalı, ilaç yerine doğal besinleri tercih etmeli ve psikolojik olarak kötü etkileyecek durumlardan uzak durmalıyız. Kanser, astım şeker, böbrek yetmezliği gibi risk grubunda bulunan hastalarla 65 yaş üstü yaşlılar ve çocuklarda görülebilecek hastalıklar, ciddi rahatsızlıklara yol açabilir."

RUH HALİMİZDEKİ DEĞİŞİMLER

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kadir Göktürk ise mevsim geçişlerinde özellikle ruh halimizde meydana gelen değişimlere dikkat çekti. Soğuk havalarda metabolizmanın yavaşladığını söyleyen Dr. Mehmet Kadir Göktürk, "Bu da yorgunluğu beraberinde getirir ve bizi depresif bir ruh halinin içine çeker. Ani sıcaklık değişimleri, havaların çabuk soğuması ve buna uygun giyinilmemesi, kişilerin bulunduğu ortamlardaki toz ve polen miktarı, hasta kişilerle yakın temas ve havasız ev, iş ortamları daha sık hastalanmamıza sebep olan başlıca nedenler. Bu dönemde en çok üst solumum yolu enfeksiyonlarına rastlanır. Alerjik durumlar ve depresyon, halsizlik, isteksizlik gibi psikolojik sorunlar da baş gösterebilir. Ayrıca mevsim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava astım atağının başlamasına, bağırsak enfeksiyonlarına da yol açabilir. Kanser, astım, şeker, böbrek yetmezliği gibi risk grubunda bulunan hastalarla 65 yaş üstü yaşlılar ve çocuklarda görülebilecek hastalıklar, ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Risk grubundaki hastalarda soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar ciddiye alınmalı. Menenjit, orta kulak iltihabı zatürre, gibi daha ileri enfeksiyonlara sebep olabilir" dedi.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0