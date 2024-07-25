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        Haberler Sağlık Sağlıklı Beslenme Doğanın Mucizeleri Mevsim meyveleriyle bağışıklığınızı güçlendirin! İşte temmuz ayı meyveleri ve sebzeleri | Sağlık Haberleri

        Mevsim meyveleriyle bağışıklığınızı güçlendirin! İşte temmuz ayı meyveleri ve sebzeleri

        Bağışıklık sistemimizin en büyük destekçisi meyveler ve sebzeler. Bugünün modern dünyasında dalından koparılmış bir meyve ya da sebze yemeye çoğumuz hasret kaldık. Evet, dalından meyve ve sebze yemek epey zor ama sağlığımızı korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmek için yine de meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmeye gayret edebiliriz. Peki ama hangi meyve hangi ayda tezgâhlara çıkar biliyor muyuz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 08:30 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:30
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        Sağlıklı beslenme popülerliği pandemi yıllarından beri hızından hiçbir şey azaltmıyor aksine her geçen gün popülerliğin yelpazesi biraz daha genişliyor... Annelerimizin ya da anneannelerimizin ömrü boyunca beslenme üzerine yaptığı uyarılar bir anda kıymete bindi... Neyse, geç olsun güç olmasın!

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        Mevsimine göre beslenmek hem beslenme listelerimizi çeşitlendirecek hem de tüketeceğimiz meyveden ve sebzeden maksimum verim almamızı sağlayacak. Şubat ortasında da domates yeriz ama hiç temmuzdaki domastesin yerini tutar mı? Elbette tutmaz!

        3

        Bırakın yediklerimizi kendimizin yetiştirmesini, büyük kentlerde bir günü geçirecek park, bahçe bulmak bile artık çok zor... Toprakla temas edemesek bile meyvelerin ve sebzelerin hasat zamanını bilirsek, alışveriş süreçlerimizde ona göre öncelik verebiliriz... Gelin, temmuz ayında sofralarımıza dahil olan meyve ve sebzelere bir bakalım!

        4

        KAYISI

        Sindirim sistemi dostu meyvelerden kayısıda hasat haziran sonunda başlıyor temmuz ayı boyunca da devam ediyor. Dalından sofraya, gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

        5

        ŞEFTALİ

        Şeftali de hasata haziran ayında başlayanlardan. Ancak onun tezgahlarda kalma süresi eylül ayına kadar uzuyor. Temmuz ayı şeftali için de ideal bir zaman...

        6

        KAVUN

        Turfanda üretim yapanlar da hesaba katılacak olursa haziran sonunda tezgahlara çıkan kavun temmuz boyunca iyice ballanır.

        7

        KARPUZ

        Karpuz, bütün yaz bıkmadan tüketilecek başlıca meyvelerden biri. Mayıs sonunda sofralardaki yerini alan karpuz temmuzda da yerini koruyor...

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        VİŞNE

        Temmuzun kraliçesi şüphesiz vişnedir ama... Sulu sulu vişneler temmuz ayının ortalarına doğru raflarda görünmeye başlar.

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        KİRAZ

        Aslında kiraz mevsimi haziran ayıdır ama hem iklim değilikliği ve kuraklık meyve sebzenin zamanlarında da değişiklikler meydana getiriyor. Haziran ayında tezgahlara çıkmaya başlayan kirazı temmuzda da rahatlıkla tüketebilirsiniz.

        10

        KARPUZ

        Karpuz, bütün yaz bıkmadan tüketilecek başlıca meyvelerden biri. Mayıs sonunda sofralardaki yerini alan karpuz temmuzda da yerini koruyor...

        11

        PATLICAN

        Mutfağımızın en kullanışlı sebzelerinden olan, en lezzetli yemeklerin baş aktörü patlıcan da bir yaz sebzesi! Tarladan toplanan organik patlıcanlar temmuz ayında aramıza katılıyor. Bu aydan itibaren gönül rahatlığı ile patlıcana yönelebilirsiniz...

        12

        BİBER

        Yaz sofralarının en kullanışlı bir diğer sebzesi de elbette biber... Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar neredeyse her öğünde tüketebileceğiniz biberin de en tazesi ve organiği temmuz ayında raflara çıkıyor...

        13

        SEMİZOTU

        Hemen hemen her türlü toprakta kolaylıkla yetişebilen hatta kırsal bölgelerde topraktan kendiliğinden bile çıkabilen semizotu da temmuzda sofralarımıza teşrif ediyor... Eylül ayına kadar bol bol organik semizotu tüketebilirsiniz.

        14

        SALATALIK

        Neredeyse sudan yaratılmış olan ve her öğünümüze kolaylıkla eklenebilen salatalık da yaz aylarında hasat edilen sebzelerden. Hazirandan itibaren satın almaya başladığınız tarla salatalıkları temmuzda da tarladan gelmeye devam ediyor...

        15

        DOMATES

        Mis gibi kokulu domatesler temmuz ayında sofralarımıza teşrif ediyor ve yaz sonuna kadar da çıkmaya devam ediyor... Domates hasatı sonbahara kadar devam eder. Sonbaharda konserve yapılan, kurutulan ya da sosu çıkarılan domatesler kış boyunca da soframızda kalmaya devam eder.

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