Mevsim meyveleriyle bağışıklığınızı güçlendirin! İşte temmuz ayı meyveleri ve sebzeleri

Sağlıklı beslenme popülerliği pandemi yıllarından beri hızından hiçbir şey azaltmıyor aksine her geçen gün popülerliğin yelpazesi biraz daha genişliyor... Annelerimizin ya da anneannelerimizin ömrü boyunca beslenme üzerine yaptığı uyarılar bir anda kıymete bindi... Neyse, geç olsun güç olmasın!