Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi | Sağlık Haberleri

        Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Civil Arslan, "Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 17.02.2026 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Prof. Dr. Arslan, mevsimlerin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

        Halk arasında "kış depresyonu" ya da "mevsimsel depresyon" olarak bilinen mevsimsel affektif bozukluğa dikkati çeken Arslan, "Bunlarla ilişkili birçok nedenden bahsediliyor. Bir biyolojik iç saatimiz var. Biyolojik ritim dediğimiz bir kavram var. Buna sirkadiyen ritim de diyoruz.

        Mevsimlerin değişimiyle bunda bir kayma söz konusu olabiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor" ifadesini kullandı.

        Arslan, melatonindeki artışın, gün içinde daha uykulu hissetmeye, uyku süresinin uzamasına ve artan yorgunluğa neden olabildiğini belirtti.

        REKLAM

        Kış depresyonundan korunma yöntemlerine ilişkin bilgi veren Arslan, "Kış döneminde gün ışığı azalmış oluyor ve bu dönemlerde gün ışığından daha çok yararlanalım istiyoruz. Evimizin, odamızın daha iyi aydınlatılmasını, mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirilmesini ve gün ışığından daha fazla yararlanılmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapılması önem taşıyor" dedi.

        "DEPRESYON YALNIZCA RUH SAĞLIĞINI DEĞİL, FİZİKSEL SAĞLIĞI DA ETKİLEYEBİLİR"

        Kış depresyonu belirtilerinin, depresyonla benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklı olduğuna işaret eden Arslan, bu dönemde özellikle uykuya eğilimin arttığını, karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere karşı aşırı istek görülebildiğini bildirdi.

        Arslan, bu nedenle dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, kış aylarında kişide kendini hüzünlü ve yorgun hissetme, uyku süresinin belirgin şekilde artması gibi belirtiler varsa mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini dile getirdi.

        Gerek görüldüğünde ilaç dahil olmak üzere çeşitli tedavi seçeneklerinin uygulanabildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti: "Depresyonda en önemli ve en riskli durumlardan biri intihar düşüncesidir. Hasta kendisini umutsuz, çok çaresiz hissedebilir. Bazen ağır depresyon vakalarında bu duygular dayanılmaz bir psikolojik acıya dönüşebilir ve intihar düşüncesi ortaya çıkabilir. Bu nedenle depresyon, mutlaka ciddiyetle ele alınması gereken bir hastalıktır. Ayrıca depresyon yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da etkileyebilir. Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir ve eşlik eden diyabet, kalp hastalığı ya da hipertansiyon gibi kronik hastalıkların kontrolünü zorlaştırabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 14 Şubat 2025 ( ABD'nin Yerini Türkiye Mi Alacak?)

        İran'ın savunma gücü ne? Türkiye nükleer silah sahibi olmalı mı? ABD İran'ı vuracak mı? Pentagon'un İran savaşı planı ne? Trump blöf mü yapıyor, gözünü kararttı mı? İran Venezuela gibi teslim olur mu? İran ABD'ye diz çöker mi? Bölge için en kötü senaryo ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Doç...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        "Öldüğünden emin olunca kapıyı açarım" Evlattan babaya 12 bıçaklı vahşet!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı