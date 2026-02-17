Mevsimsel depresyona karşı gün ışığı ve egzersiz önerisi

Prof. Dr. Arslan, mevsimlerin ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

Halk arasında "kış depresyonu" ya da "mevsimsel depresyon" olarak bilinen mevsimsel affektif bozukluğa dikkati çeken Arslan, "Bunlarla ilişkili birçok nedenden bahsediliyor. Bir biyolojik iç saatimiz var. Biyolojik ritim dediğimiz bir kavram var. Buna sirkadiyen ritim de diyoruz.

Mevsimlerin değişimiyle bunda bir kayma söz konusu olabiliyor. Güneş ışığının azalmasıyla serotonin miktarında da düşme oluyor ve bu durum depresyon gibi belirtilere yol açıyor" ifadesini kullandı.

Arslan, melatonindeki artışın, gün içinde daha uykulu hissetmeye, uyku süresinin uzamasına ve artan yorgunluğa neden olabildiğini belirtti.

Kış depresyonundan korunma yöntemlerine ilişkin bilgi veren Arslan, "Kış döneminde gün ışığı azalmış oluyor ve bu dönemlerde gün ışığından daha çok yararlanalım istiyoruz. Evimizin, odamızın daha iyi aydınlatılmasını, mümkün olduğunca dışarıda vakit geçirilmesini ve gün ışığından daha fazla yararlanılmasını istiyoruz. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapılması önem taşıyor" dedi.

"DEPRESYON YALNIZCA RUH SAĞLIĞINI DEĞİL, FİZİKSEL SAĞLIĞI DA ETKİLEYEBİLİR"

Kış depresyonu belirtilerinin, depresyonla benzerlik gösterse de bazı yönleriyle farklı olduğuna işaret eden Arslan, bu dönemde özellikle uykuya eğilimin arttığını, karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere karşı aşırı istek görülebildiğini bildirdi.