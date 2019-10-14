Meydan Ardıçlı'dan yeni kampanya

Konutta faizlerin yüzde 1'in altına indirilmesiyle gayrimenkul sektöründe yeni projelerde hareketlilik başladı. Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding ortaklığıyla Esenyurt’ta inşa edilen ve “Yeni Yaşam Dalgası” ile duyurulan 'Meydan Ardıçlı' projesinde bin 681 konut ve 125 ticari üniteden oluşan daireler, 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade ile satışa sunulduğu duyuruldu

Temmuz ayının son haftasında Merkez Bankası’nın kredi faizlerini indirmesinin ardından ağustos ayının ilk haftasında kamu bankalarının konut kredi faizlerini aylık 0.99’a indirmesiyle satışlardaki artışın tetiklendiğini hatırlatan Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, “Projemizin sunduğu “yeni Yaşam Dalgası”nın bir sonucu olarak yatırımcılarımızla buluşturduğumuz prestijli yaşam ve yüksek kazanç faktörleri, yatırımcı taleplerini dinamik tutuyor. Faizlerin yüzde 1’in altına indirilmesinin etkisiyle satışlardaki dinamizmi üst boyutlara taşımayı başardık. Sadece talepte değil talebin satışa dönüşmesi noktasında sektörde başlayan hareketin bir adım önünde gidiyoruz. Projemizden yatırım ve oturum amaçlı daire satın alanların oranı birbirine eşit bir seyir gösteriyor.” dedi

İlk etap teslimlerinin eylül ayında, ikinci etabın yıl sonunda, kalan kısmın ise 2020 yılının sonuna doğru yapılacağının açıklandığı projede, yüzde 70 satışın gerçekleştiği belirtildi.

Metrekare birim fiyatının 5 bin ila 6 bin TL arasında değiştiği belitilen ve 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C blokların ailelere hitap ettiği belirtildi