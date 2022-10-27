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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pastanede tacize meydan dayağı! - Güncel haberler
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Meydan dayağı attılar! Pastanede taciz!

Erzurum'da, müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı Yağmur K.'yi taciz ettiği ileri sürülen Rüstem B.'ye, çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı. Polisin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B.'nin kaburga bölgesinde kırıklar, darbeler nedeniyle de vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyip, hastanede ayrıldığı belirtilirken, Yağmur K.'nin ailesi polise giderek şikayetçi oldu

Son dakika: Pastanede tacize meydan dayağı! - Güncel haberler
Meydan dayağı attılar! Pastanede taciz!
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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde olay, 23 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K. (18), çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin (46), 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi.

PASTANEYE GELMESİNİ BEKLEDİLER

DHA'da yer alan habere göre Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi. Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü.

MAHALLELİ DE KAVGAYA KARIŞTI

Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı. Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ OLMADAN HASTANEDEN AYRILDI

Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

"ADAM BABASI YAŞINDA, ART NİYETLİ"

Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3-5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik" dedi.

"KENDİSİNDEN DAVACI OLDUK"

Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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