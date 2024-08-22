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        Haberler Müzik Meyra'dan 'Üşümesin'

        Meyra'dan 'Üşümesin'

        Meyra, Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis'in şarkısı 'Esi Rotas', Sinan Akçıl'ın yazdığı 'Üşümesin' Türkçe sözlerle yeniden yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 10:12
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        Meyra'dan 'Üşümesin'
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        Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis'in şarkısı 'Esi Rotas', Sinan Akçıl'ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumlayan Meyra, yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturdu.

        Tam anlamıyla aile dayanışmasının sergilendiği klibin yönetmenliğini Meyra’nın kız kardeşi Betül Toparlaklı Sarı üstlenirken, fotoğraflar Oğuzhan Sarı tarafından çekildi.

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        #Meyra
        #Üşümesin
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