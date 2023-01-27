Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

Çok olgun veya çürümeye başlayan meyveleri atın. Tüm meyve ve sebzelerde çürüme veya aşırı olgunlaşma olup olmadığını kontrol edin. Dişi meyve sineklerinin bu yüzeylere yumurta bırakmasını önlemek için şüpheli parçaları atın. Hatta meyveleri buzdolabında tutmak, meyve sineklerini engellemek konusunda çok daha etkili olabilir.