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Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

Mutfağın en sinir bozucu yönlerinden biri de meyve sinekleri. Günlerce mutfağı işgal altında tutabildikleri gibi çok da hızlı ürüyorlar. Bunu çözmek için yapabileceğiniz birkaç basit işlem bulunuyor. İşte, hayat kurtarıcı tüyolar...

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  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Tüm yüzeyleri temizleyin. Meyve sineklerini ortadan kaldırmanın ilk ve belki de en kolay adımı budur: tüm tezgâhı iyice silin. Aksi takdirde, burası meyve sineklerinin üremesi için mükemmel bir yer haline gelir.
  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Çok olgun veya çürümeye başlayan meyveleri atın. Tüm meyve ve sebzelerde çürüme veya aşırı olgunlaşma olup olmadığını kontrol edin. Dişi meyve sineklerinin bu yüzeylere yumurta bırakmasını önlemek için şüpheli parçaları atın. Hatta meyveleri buzdolabında tutmak, meyve sineklerini engellemek konusunda çok daha etkili olabilir. 
  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Çöpü düzenli olarak çıkarın. Bu basit gibi görünebilir ancak temiz bir ev haşeresiz bir evdir. Çöpü çıkarmak, böceklerin kalmasını önleyecektir.
  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Giderinizi temizleyin. Lavabo giderlerini yiyecek parçacıklarından ve artıklardan mümkün olduğunca uzak tutun.
  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Dökülenleri en kısa zamanda temizleyin, özellikle meyve suyu veya alkol döküldüğünde hızlıca temizleyin çünkü bu iki içecek, meyve sineklerinin favori yerlerindedir. 

     
  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Sinekleri yakalamak için sirkeyi deneyin. Bir kaseyi veya bardağı elma sirkesi ile doldurun; üzerini streç filmle kapatın ve üst kısmında küçük delikler açın. Sirke meyve sineklerini çekecek ve sinekler içeri girdikten sonra plastik ambalaj bariyerinden dolayı bir daha dışarı çıkamayacaklar. 
  • Meyve sineklerinden kurtulmanın basit yolları

    Bir kavanoza biraz sirke ve bir parça çok olgunlaşmış meyve koyun. Bir miktar kağıdı bir koni haline getirin ve dar açıklığı aşağı gelecek şekilde kavanoza yapıştırın. Böylece, meyveye yönelmek isteyen sinekleri tek bir yerde toplayarak, onları mutfağınızdan uzaklaştırabilirsiniz. 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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