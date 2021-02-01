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Haberlerİş-YaşamMeyve suyu ihracatında 2020'de rekor kırıldı
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Türkiye'nin 2020 meyve suyu ihracatı 322.8 milyon dolara çıktı

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2020'de 322,8 milyon dolarla rekor kırdı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak. "Geçen yıl hedef olarak 300 milyon doları belirlemiştik. Ancak bunun üstüne çıktık. Son 10 yılda ihracatımız 222 milyon dolardan 322 milyon dolara çıkmış" dedi

Meyve suyu ihracatında 2020'de rekor kırıldı
AA

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2019'da 259 milyon 884 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise meyve suyunda ihracat yüzde 24 artarak 322 milyon 793 bin dolara çıktı.

Meyve suyu ihracatında ABD 86 milyon 641 bin dolarla birinci, Hollanda 32 milyon 143 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bir önceki seneye göre en çok artışın yaşandığı Güney Kore pazarı ise üçüncü sıraya yerleşti. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2019'a göre yüzde 133 artarak 31 milyon 519 bin dolara çıktı.

Çeşit olarak ise en fazla elma suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, ananas suyu ve konsantresi ihraç edildi.

HEDEF 350 MİLYON DOLAR

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, salgın nedeniyle yaş meyve sebze mamullerine yoğun talep olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2020'de yaş meyve sebze mamullerinden 1 milyar 683 milyon 626 bin dolar gelir elde ettiğini aktaran Uçak, katma değerli üretim anlamında bu ihracatı değerli bulduklarını ifade etti.

Meyve suyu ihracatının da katma değerli ihracata örnek olduğunu dile getiren Uçak, "Geçen yıl hedef olarak 300 milyon doları belirlemiştik. Ancak bunun üstüne çıktık. Son 10 yılda ihracatımız 222 milyon dolardan 322 milyon dolara çıkmış. 2021'de de yeni bir rekora imza atıp, meyve suyu ihracatımızı 350 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'nin son 10 yıldaki meyve suyu ihracatı rakamları şöyle:

YILİHRACAT (BİN DOLAR)
2011222.347
2012214.971
2013193.583
2014201.093
2015185.348
2016181.909
2017214.220
2018278.982
2019259.884
2020322.793

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