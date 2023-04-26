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Mezgit balığı bilimsel adıyla merlangius euxmus, lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balık türüdür. Ülkemizde de bolca bulunan mezgit balığı denizin dibindeki küçük canlılarda beslenir. Tavuk ile benzer bir tada sahip olduğu için aslında harika bir alternatiftir. Bu yazımızda sizler için mezgit balığı ile ilgili tüm merak edilenleri araştırdık. Mezgit balığı nerelerde yaşar? Mezgit balığında hangi vitaminler bulunur? Ve daha fazlası için bu yazımızı mutlaka okumalısınız.

Mezgit Balığı Nedir?

Mezgit balığı, Gadidae ailesine ait, eti beyaz ve lezzetli olan bir balık türüdür. Genellikle karışık avcılıkla elde edilen bu balığın eti hem taze olarak hem de dondurulmuş olarak tüketilebilir. Mezgit balıkları, zengin besin değerleri ve sağlık yararlarıyla aslında oldukça popüler ve sevilen bir deniz ürünüdür. Mezgit balığının eti tavuk etine benzemektedir. Bu sebeple halk arasında tavuk balığı olarak da bilinir.

Mezgit Balığı Özellikleri Neler?

Mezgit balıkları, genellikle 30-110 cm arası uzunluğa sahiptirler. Vücutları ince ve uzun olup, üç sırt yüzgeci ve iki karın yüzgeci bulunur. Sırt kısmında siyah benekler ve yanlarında gümüş renkli şeritler görülür. Mezgit balıkları tıpkı hamsi gibi sürüler halinde yaşar. Mezgit balığı bir dip balığı olduğu için denizin dibindeki canlıları avlayarak beslenirler. Mezgit balığının üreme mevsimi Kasım ve mayıs aylarıdır. Dişi bir mezgit balığı tek seferde 200 bin yumurta bırakabilmektedir. Mezgit balıklarının dişiler erkeklere göre daha iri olur. Mezgit balıklarının sırtında üç adet yüzgeç bulunmaktadır. Üçüncü yüzgeci diğer iki yüzgece göre daha uzundur. Bu yüzgeç mezgit balığına hareket kabiliyeti ve hız kazandırmaktadır. Mezgit balıkları denizin 30-40 metre derinliklerinde yaşayabilmektedir.

Mezgit Nerelerde Yaşar?

Mezgit balıkları, genellikle soğuk ve ılıman denizlerde yaşarlar. Kuzey Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi, Norveç Denizi ve Baltık Denizi gibi bölgelerde bol miktarda bulunan bu balıklar, ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'de de yaşamlarını sürdürürler. Mezgitler, deniz tabanına yakın bölgelerde yaşayarak, burada yaşayan kabuklular ve küçük balıklarla beslenirler. Türkiye’de hemen her yerde bulunan mezgit balıkları aslında gezici balıklardır. Bu balıklar dünya balıkçılık sektöründe son derece önemli bir yere sahiptir. Sürü halinde yaşayan mezgit balıkları İstanbul kanalını takip ederek Karadeniz’e doğru yol alırlar. Genel olarak bu balıklara Marmara ve Karadeniz’de bolca rastlanmaktadır.

Mezgit Balığı Vitaminleri

Mezgit balığının eti, oldukça yüksek protein içeriğine sahiptir ve önemli miktarda vitamin ve mineral sunar. B2 vitamini (riboflavin), B3 vitamini (niasin), B6 vitamini, B12 vitamini, fosfor, potasyum, magnezyum, selenyum ve çinko gibi değerli besin maddelerini içerir. Bunun yanında Mezgit balıkları Omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir.

Mezgit Balığının Faydaları

Mezgit balığı lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir balıktır. İşte mezgit balığının sağlık açısından fayları:

İçerisindeki Omega 3 yağ asitleri ile kardiyovasküler sistemin korunmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda Omega 3 beyin işlevlerinin gelişimine katkıda bulunur.

Mezgit balığında bulunan fosfor, kalsiyum ve magnezyum kemik sağlığını destekler.

İçerisindeki B6 vitamine ve selenyum ile mezgit balıkları sağlıklı bir bağışıklık sisteminin oluşmasına yardımcı olur.

B2, B3, B6, ve B12 vitaminleri açısından zengin olan mezgit balığı enerji üretimi ve metabolizmanın dengeli çalışmasına yardımcı olur.

Diğer yandan içerisindeki B12 vitamini ile mezgit sinir sistemi üzerinde olumlu bir etki yapar. Aynı zamanda B12 vitamini anemi riskini azaltır.

Omega 3 ve Selenyum ile mezgit cilt sağlığı için de son derece faydalıdır.

İçeriğindeki iyot ile mezgit tiroit hormonlarının düzenler.

Mezgit kanser, diyabet ve osteoporoz gibi ciddi sağlık sorunlarını önlemektedir.

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