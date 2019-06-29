Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, kızları Heval Eser'in (23) mezuniyet töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil tarlaya uçtu. Feci kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 14.55 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Nevzat Eser'in (65) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi soncu karşı şeride geçerek, tarlaya uçtu. Sürücü Nevzat Eser ile yolcular Heval Eser, Davut Özdemir (28),Merhas Eser (11) olay yerinde hayatını kaybederken, Fikriye Eser (51) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Fikriye Eser, Pınarbaşı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden 4 kişi ise otopsileri yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meydana gelen trafik kazasında ailenin İstanbul'da okuyan kızları Heval Özdemir'in mezuniyet töreninden döndükleri ortaya çıktı. Ailenin Elazığ'a giderken, kazanın gerçekleştiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.