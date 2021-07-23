20 yıl sonra ilk! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Müzik grubu MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, iki yıl aradan sonra ilk konserini İzmir'de verdi. Bayramın ilk günü sahneye çıkarak hayranlarıyla buluşan grup, konser öncesi eski dostları Feride Edige ile deniz keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

20 YIL SONRA İLK!

Arkadaşları ile birlikte objektif karşısına gelen Alanson, birlikte verdikleri pozu, "İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi... Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük, elbet ki bir günlüğüne!" notuyla Instagram'dan paylaştı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Grup üyeleri ile eski günleri yad eden Edige de bu fotoğrafa, "Yaşayana, yaşatana, yaşadıklarımıza şükürler olsun." notunu düştü.

"MAALESEF BENİ GENE ÖLDÜRDÜLER"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Özkan Uğur ile ilgili asılsız bir iddia sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan usta müzisyenin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaya sosyal medya hesabından yanıt veren Uğur, "Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler" demişti.