MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu! TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi

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