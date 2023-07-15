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        MHK'nin yeni başkanı Ahmet İbanoğlu oldu!

        TFF'den yapılan açıklamaya göre yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 22:22
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        MHK'nin yeni başkanı açıklandı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

        TFF'nin resmi internet sitesinde yer alana açıklamada, yönetim kurulunun dün yaptığı toplantının ardından Lale Orta'dan boşalan MHK başkanlığına Ahmet İbanoğlu'nun getirildiği belirtildi.

        İbanoğlu başkanlığındaki MHK'nin yeni üyeleri ise şöyle:

        Ünsal Çimen, Tolga Özkalfa, H. Ahmet Erdoğan, Erhan Sönmez, Seçim Demirel, Sefer Altuntaş, İbrahim Çınar, Ziya Çetin

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