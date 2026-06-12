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        Haberler Gündem İstanbul MHP Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatı feshedildi | Son dakika haberleri

        MHP Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Adıyaman il ve Merkez ilçe teşkilatının feshedildiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        Adıyaman teşkilatı feshedildi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "MHP Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır."

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