MHP’nin olağanüstü kongre sürecinde aldığı kararla ismi gündeme gelen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan eski Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimi Burhan Yaz’ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, sanık Yaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Yaklaşık 25 aydır tutuklu olduğunu kaydeden Yaz, savunmasını hazırlayamadığı için süre verilmesini istedi.
FETÖ üyesi olmadığını, soruşturma aşamasında verdiği beyanları okumadan imzaladığı gerekçesiyle kabul etmediğini dile getiren Yaz, “ MHP davasında verdiğim kararın aleyhime kullanıldığını değerlendiriyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, Yaz’ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine karar verdi. Sanık Yaz, Ankara 2. İcra Mahkemesi hâkimiyken, MHP’li muhaliflerin 18 Haziran 2016’da topladıkları olağanüstü kurultay hakkında verilen tedbir kararını kaldırarak kurultayın yapılabileceği yönünde karara imza atmıştı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ