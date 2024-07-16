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        Haberler Gündem Politika MHP'den 'el öpme' eleştirilerine sert yanıt | Son dakika haberleri

        MHP'den 'el öpme' eleştirilerine sert yanıt

        MHP'li Büyükataman, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in MHP lideri Bahçeli'nin elini öpmesine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:40
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        MHP'den 'el öpme' eleştirilerine sert yanıt
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        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.

        Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirten Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

        "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından, FETÖ'cü ucubelerin, PKK'lı canilerin, fonlanan sözde gazetecilerin ve CHP'nin koro halinde saldırması elbette tesadüf değildir. Özel harekat polisleri, terörün ve uzantılarının korkulu rüyasıdır. Özgür Özel ve korosunun gerçek rahatsızlığı, terörle mücadeledeki kararlılığımız ve başarımızdır. Vatan evlatlarını, bu milletin göğsünü kabartan kahramanlarımızı hedefe koymak, terör örgütünün siyasi ofisiyle sinsice ittifak kuran CHP'ye 'yakışan' bir tavırdır."

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