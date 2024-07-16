MHP'den 'el öpme' eleştirilerine sert yanıt

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Harekat Başkanlığını ziyaretinin ardından yapılan eleştirilerin tesadüf olmadığını bildirdi.

AA'da yer alan habere göre Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, FETÖ artıklarının suflelerini Meclis kürsüsünde tekrarlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve özel harekat polislerini hedefe koymaya çalıştığını savundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, "Devlet seri katil" diyenlere sahip çıkanlardan, "PKK, sizi tükürüğü ile boğar" diyenlere kol kanat gerenlerden, "Kimyasal silah kullandı" diyerek Türk askerine iftira atanlardan, terör örgütünün siyasi uzantılarının gönlünü hoş etmek uğruna her türlü milli menfaatin karşısında pozisyon alanlardan öğrenecek bir devlet terbiyesi olmadığını belirten Büyükataman, şu ifadeleri kullandı: