        Haberler Gündem Vefat MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın annesi vefat etti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'ın annesi vefat etti

        MHP'nin Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın vefat etti

        Giriş: 13.03.2026 - 00:15
        Semih Yalçın'ın acı günü

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Semih Yalçın'ın annesi vefat etti.

        MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

        "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Edip Semih Yalçın'ın annesi Zekiye Yalçın Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 13 Mart Cuma günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

        Tırda 14 yaşındaki kıza cinsel taciz iddiası: Zanlı kendi kızı dünyaya geldiği gün tutuklandı

        Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğuna tır içerisinde cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin adliyede bulunduğu sırada eşinin bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi. (İHA) 

