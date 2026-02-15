Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak, Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:32 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncuyu aradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı. Bahçeli, Kaygılaroğlu'na Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi; "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 12 Şubat 2026 (Bakan Gürlek'ten HSK'da İlk Toplantı)

        Meclisteki yumruklu kavgaya tepki. Bakan Gürlek'ten HSK'da ilk toplantı. Dervişoğlu'ndan Güneş'e ziyaret. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. ABD Tenef Üssü'nden çekildi. Trump'tan Netanyahu'ya İran mesajı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #devlet bahçeli
        #Uraz Kaygılaroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?