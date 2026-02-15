MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı. Bahçeli, Kaygılaroğlu'na Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryonun ekranlara taşınmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Now TV'de yayınlanan 'Yeraltı' dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile yaptığı konuşma hakkında şunları söyledi; "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim."