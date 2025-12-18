Habertürk
        MHP'li Yıldız: CHP'nin raporunda süreçle ilgili yeni bir şey yok | Son dakika haberleri

        MHP'li Yıldız: CHP'nin raporunda süreçle ilgili yeni bir şey yok

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' raporuna ilişkin, "Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok" dedi

        Giriş: 18.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:49
        "CHP'nin raporunda yeni bir şey yok"
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'nin 'Terörsüz Türkiye’ raporuna ilişkin paylaşımda bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre Yıldız, "Cumhuriyet Halk Partisi 12 Ağustos 2025 tarihinde açıkladığı 29 maddelik 'Demokrasi Paketi'ni 'Terörsüz Türkiye' raporu olarak TBMM'ye bugün yeniden sundu. Günlük politik söylemlerinin dışında süreçle ilgili yeni bir şey yok. Siyasetin sorumluluk gerektiren ciddi bir iş olduğunu unutuyoruz galiba" ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
