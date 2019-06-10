MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'den mesajlar yayınladı. Bahçeli mesajında "Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse 16 Haziran Pazar akşamı 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim" dedi

MHP Bahçeli, gündemle ilgili attığı bir dizi twetter mesajında şu ifadelere yer verdi:

"BU ŞAHSIN CUMHURİYET İTTİFAKI'NA HUSUMETİ AÇIKTIR"

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 10, 2019

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır.

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) June 10, 2019

Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

"HANGİ VASIFLARINDAN DOLAYI TERCİH EDİLMİŞTİR"

İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim.

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!