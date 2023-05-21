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Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli Hatay'da! Parlamenter sisteme eleştiri
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MHP lideri Bahçeli'den parlamenter sistem eleştirisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında parlamenter sistem eleştirisinde bulunan Bahçeli, "Milletimiz parlamenter sistem çürümüş bir sistemdir devamı olmaz dedi. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereklidir dedi" ifadelerini kullandı

Son dakika: MHP lideri Bahçeli Hatay'da! Parlamenter sisteme eleştiri
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle; "Aziz Hataylılar eğer ülke geçmişte olduğu gibi koalisyonlarla yönetilseydi, böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün değildi. Parlamenter sisteme tekrar dönüş felakete yol açar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başarılı olmuştur.

"MİLLETİMİZ 'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ GEREKLİDİR' DEDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini devamlı kılmak gerekir. Geçmişteki çalışmaları yok farz edemeyiz. Yapılanlar başarıdır, başarıların da devamı gerekiyor. 14 Mayıs günü yapılmış olan seçimlerde milletimiz yalana dolana hayır dedi.

Milletimiz parlamenter sistem çürümüş bir sistemdir devamı olmaz dedi. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gereklidir dedi.

Yasamada sağlanmış olan denge ve gözetimi devam ettirmek için yürütmede de başarılı olmak gerekiyor. Onun için de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 13.Cumhurbaşkanı olarak seçmemiz gerekiyor."

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