Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye 0:00 / 0:00

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Türkiye’mizin muhterem isimlerinden birisi olan; manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum” dedi.

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