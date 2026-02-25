MHP’li Semih Yalçın’dan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’na eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu eleştiren bir mesaj yayınladı. Yalçın, mesajında PKK’nın “zaten fiilen bittiğini” söyleyerek, “Biz onu resmen bitirmek ve Meclis’teki siyasi kanadını Türkiye’ye entegre ederek terörsüz bir hayat inşa etmek derdindeyiz. Millî egemenliğimizi sağlamlaştırma amacındayız.” ifadelerini kullandı.

HUZUR, SULUH VE SÜKUN

Yalçın, paylaşımında Dervişoğlu’nu sosyal barışa karşı durmakla eleştirdi ve toplumsal huzura vurgu yaptı. Mesajında, “Aziz milletimize huzuru, sulhu, sükûnu” hedeflediklerini belirten Yalçın, İYİ Parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.