Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

MHRS randevu nasıl alınır? E-devlet MHRS randevu alma

MHRS randevu ekranı vatandaşların sıkça ziyaret ettiği adreslerden biri oluyor. Covid-19 aşısı, aile hekimi ve hastane muayene randevuları MHRS üzerinden alınıyor. Peki, MHRS randevu nasıl alınır?

MHRS randevu nasıl alınır? E-devlet MHRS randevu alma

MHRS randevu nasıl alınır? Sıkça araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen portal ile birlikte tüm sağlık kuruluşlarından kolayca randevu alabiliyorsunuz. Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle uygulanan covid-19 aşısı için de başvuruda bulunabiliyorsunuz. İşte e-devlet şifreniz ile ulaşabileceğiniz MHRS randevu alma ekranı

MHRS RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS RANDEVU ALMA EKRANI İÇİN TIKLA

MHRS'DEN COVİD-19 AŞI HAKKINDA AÇIKLAMA

Saygıdeğer Vatandaşımız,

Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla başlamıştır. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da yasaklar kalkacak mı? Bilim Kurulu üyesinden son dakika açıklama
SAĞLIKBilim Kurulu üyesinden kritik uyarı! 'Artış eğilimi ...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs...
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
28 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
KKTC'de Kovid-19 tedbirlerinin esnetilmesinde yeni aşama
SAĞLIKKKTC, kademeli açılımda ileri aşamaya geçecek
ABD, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
SAĞLIKABD'den Johnson&Johnson aşısına onay
Çocuğa empati yapmak nasıl öğretilir?
SAĞLIKÇocuğa empati yapmak nasıl öğretilir?
Çin bir Kovid-19 aşısına daha yaygın kullanım onayı verdi
SAĞLIKTek kullanımlık aşıya onay çıktı!
Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9 bin 193
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9 bin 193
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mücadelemizi takdirle gündemine getiren yabancı devletler artıyor
SAĞLIKBakan Koca paylaştı: Türkiye dış basında
27 Şubat Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona virüs vaka, test ve vefat sayısı
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu