Michael Jackson'a yönelik pedofili iddiaları yeni belgeselle yeniden gündemde

Michael Jackson'a yönelik cinsel istismar iddiaları, 'Leaving Neverland' belgeselinin devamının yayınlanmasıyla girmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

'Leaving Neverland', ilk olarak 2019'da HBO'da yayınlandı ve belgesel, Michael Jackson'ın çocukken kendilerini Neverland adlı çiftliğinde cinsel istismar ettiğini iddia eden James Safechuck ve Wade Robson'a odaklanıyordu.

Michael Jackson'ın kariyeri 1990'lardan itibaren pedofili söylentileriyle gölgelendi. Ancak iddiaların mahkemeye taşınmasının ardından 'Popun Kralı', 2005'te beraat etti.

Michael Jackson, 2009'da 50 yaşındayken yüksek dozda uyku ilacı alması neticesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle veda etti.

Michael Jackson'ın, çocukları cinsel istismar ettiği iddiasını yeniden gündeme taşıyan 'Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson' adlı devam belgeseli, 18 Mart'ta gösterime girecek.

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James Safechuck

Filmin yayın tarihinin duyurulması, izleyicileri hararetli bir tartışmaya itti. Bazıları, Micahel Jackson'ın masumiyetini savunurken, sanatçıyı suçlayanların mali kazanç aradıklarını iddia etti. Karşı görüşte olanlar ise mağdur olduğu iddia edilen kişilere destek verdi.

Bir saatlik devam filmi, James Safechuck ile Wade Robson'un iddialarını kamuoyuna açıkladıktan sonra yaşadıkları kişisel sorunları ve hukuk mücadelesini ele alıyor. Yeni Michael Jackson belgeseli, sanatçının hayranlarının Safechuck ve Robson'a tepki göstermesine yol açtı. Pek çok kişi, Jackson'a yönelik karakter suikastı yapıldığını öne sürerek, "Onu rahat bırakın" diye yazdı.

Wade Robson

Bir hayranı; "Bazı insanların paraya ihtiyacı olduğunu görüyorum" derken; bir başkası, "O hayattayken söyleyecek hiçbir şeyleri yoktu. Zavallı adam, asla huzur içinde yatamayacak" yorumunu yaptı. Başka bir Michael Jackson hayranı ise "Olaylar doğru olsa da olmasa da kendini savunmak için burada değil. Onu rahat bırakın. Müziği hakkında konuşun. İnsanlar için yaptıkları iyiliklerden bahsedin" şeklinde çıkıştı.

Michael Jackson'a yönelik suçlamaların yeniden gündeme gelmesinden memnun olanlar da vardı. Mağdur oldukları iddia edilen iki kişiyi "inanılmaz derecede cesur" olarak nitelendirdiler. Bir sosyal medya kullanıcısı; "Bu kadar çok insanın onu savunduğuna inanamıyorum. O açıkça suçlu" yorumunu yaptı.

HBO, ilk 'Leaving Neverland' belgeselini yayınladıktan sonra, Michael Jackson'ın mirasçılarını temsil eden şirket, kanalı 27 yıllık bir sözleşmeyi ihlal etmekle suçlayarak 100 milyon dolarlık dava açtı. Hukuki mücadelenin ardından HBO, belgeseli yayınlayamıyor. Belgesel, önümüzdeki ay İngiltere'nin Kanal 4 adlı kanalında yayınlanacak.

İngiliz yönetmen Dan Reed tarafından yönetilen belgeselin ilki büyük beğeni topladı ve kurgu dışı özel belgesel dalında Emmy ödülü aldı.

Filmde James Safechuck, Jackson'ın kendisini 10 yaşında taciz etmeye başladığını ve bunun dört yıl sürdüğünü iddia etti. Jackson'la tanıştığında 5 yaşında olan ve daha sonra pop yıldızının üç müzik videosunda yer alan Wade Robson da kendisine yönelik taciz iddiaları başladığında 7 yaşında olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz aralık ayı itibarıyla Jackson, ölümünün üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen Spotify'da en çok takip edilen 50 sanatçıdan biri olmayı sürdürdü.