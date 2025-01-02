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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson konserde

        Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson konserde

        Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Katherine Jackson, kızı Janet Jackson'ın konserini seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 02.01.2025 - 12:36
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        Michael Jackson'ın annesi Katherine Jackson, kızı Janet Jackson'ın Las Vegas konserinde seyirciler arasındaki yerini aldı.

        Uzun zaman sonra görüntülenen 94 yaşındaki Katherine Jackson, tekerlekli sandalyede oturarak sahnedeki kızını seyretti.

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        Katherine Jackson, bacaklarında beyaz bir battaniye örtülü şekilde, çantasını elinde tutarak kenardan gösteriyi takip etti.

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        10 çocuk annesi Katherine Jackson, en son Ağustos 2023'te oğlu Austin Brown'ın Los Angeles'taki sahnesini seyretmeye gittiğinde fotoğraflanmıştı.

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        Jackson kardeşlerin en küçüğü olan 58 yaşındaki Janet Jackson, annesinin seyrettiği konserinde enerjik bir gösteri sergiledi.

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        Janet Jackson, biletleri tükenen konserinde ışıltılı sahne kıyafetleriyle de beğeni topladı.

        #Katherine Jackson
        #Janet Jackson
        #Michael Jackson
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