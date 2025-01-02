Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson konserde
Michael Jackson'ın 94 yaşındaki annesi Katherine Jackson, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Katherine Jackson, kızı Janet Jackson'ın konserini seyretti
Michael Jackson'ın annesi Katherine Jackson, kızı Janet Jackson'ın Las Vegas konserinde seyirciler arasındaki yerini aldı.
Uzun zaman sonra görüntülenen 94 yaşındaki Katherine Jackson, tekerlekli sandalyede oturarak sahnedeki kızını seyretti.
Katherine Jackson, bacaklarında beyaz bir battaniye örtülü şekilde, çantasını elinde tutarak kenardan gösteriyi takip etti.
10 çocuk annesi Katherine Jackson, en son Ağustos 2023'te oğlu Austin Brown'ın Los Angeles'taki sahnesini seyretmeye gittiğinde fotoğraflanmıştı.