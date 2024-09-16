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        Haberler Dünyadan Michael Jackson'ın ağabeyi ve Jackson 5 grubunun üyesi Tito Jackson hayatını kaybetti

        Michael Jackson'ın ağabeyi ve Jackson 5 grubunun üyesi Tito Jackson hayatını kaybetti

        Michael Jackson'ın çocuk yaşta içinde bulunduğu 'The Jackson 5' adlı müzik grubunun üyesi ve Michael Jackson'ın ağabeyi Tito Jackson, 70 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 16.09.2024 - 14:55
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        Michael Jackson'ın henüz çocuk yaştayken içinde bulunduğu ve müzik hayatına adım atmasını sağlayan aile müzik grubu 'The Jackson 5'tan bir üye daha eksildi. Michael Jackson'ın ağabeyi Tito Adaryll Jackson, 70 yaşında hayatını kaybetti.

        Ölüm haberini, Jackson ailesinin eski menajeri Steve Manning verdi. Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmasa da Steve Manning, Tito'nun New Mexico'dan Oklahoma'ya giderken otomobilde kalp krizi geçirmiş olabileceğini söyledi.

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        Tito, geride Taj, Taryll ve TJ adında üç çocuk ve dokuz torun bıraktı. Sanatçının ölüm haberini, üç oğlu ortak açıklamayla duyurdu: Şaşkınız ve çok üzgünüz. Babamız herkesin iyiliğini önemseyen inanılmaz bir adamdı.

        Tito, Jackson ailesinin üçüncü çocuğuydu. En çok The Jackson 5'taki rolüyle tanınan Tito, 2003 yılında blues müzisyeni olarak solo kariyerine başladı. Son 10 yılda iki albüm çıkardı: 2016'da Tito Time ve 2021'de Under Your Spell.

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        Sonradan adı 'The Jacksons' olarak değiştirilen 'The Jackson 5'; Jackie, Jermaine, Tito, Marlon, Michael kardeşlerden oluşuyordu. Grup 1964 yılında kuruldu. Tito, grupta gitar çaldı ve geri vokal yaptı. Grup, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı. 1980 yılında kardeşlere Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız verildi ve 1997 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildiler.

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        2009'da 50 yaşındayken ölen Michael Jackson dışında Tito'nun tüm kardeşleri hâlâ hayatta.

        #tito jackson
        #ölüm
        #jackson 5
        #Michael Jackson
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