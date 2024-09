Michael Jackson'ın ağabeyi ve Jackson 5 grubunun üyesi Tito Jackson hayatını kaybetti

Sonradan adı 'The Jacksons' olarak değiştirilen 'The Jackson 5'; Jackie, Jermaine, Tito, Marlon, Michael kardeşlerden oluşuyordu. Grup 1964 yılında kuruldu. Tito, grupta gitar çaldı ve geri vokal yaptı. Grup, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı. 1980 yılında kardeşlere Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız verildi ve 1997 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edildiler.