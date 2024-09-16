Michael Jackson'ın ağabeyi ve Jackson 5 grubunun üyesi Tito Jackson hayatını kaybetti

Tito, geride Taj, Taryll ve TJ adında üç çocuk ve dokuz torun bıraktı. Sanatçının ölüm haberini, üç oğlu ortak açıklamayla duyurdu: Şaşkınız ve çok üzgünüz. Babamız herkesin iyiliğini önemseyen inanılmaz bir adamdı.

Tito, Jackson ailesinin üçüncü çocuğuydu. En çok The Jackson 5'taki rolüyle tanınan Tito, 2003 yılında blues müzisyeni olarak solo kariyerine başladı. Son 10 yılda iki albüm çıkardı: 2016'da Tito Time ve 2021'de Under Your Spell.