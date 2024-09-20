Michael Jordan ve eşi Yvette Prieto Güney Fransa tatilinde
NBA tarihinin efsanevi oyuncusu Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ve arkadaşlarıyla birlikte Güney Fransa'da lüks yatta tatil yapıyor
NBA'in eski yıldızı Michael Jordan, eşi Yvette Prieto ile Fransa'da tatil yapıyor.
ABD'li efsanevi basketbolcu, Küba asıllı eşiyle birlikte Monaco ile Barcelona'nın Monaco'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçını seyretmesinden bir gün sonra lüks yatla denize açılırken görüntülendi.
61 yaşındaki Jordan, 46 yaşındaki eşi Prieto ile birlikte Güney Fransa'nın Saint-Jean-Cap-Ferrat bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte yatla denize açıldı.
Yeni bir süper yat satın almak istediği söylenen Jordan'ın Yat Fuarı için Monaco'ya demirlediği öğrenildi.
ABD profesyonel basketbol ligi NBA'in resmi sitesinde "Oy birliğiyle, Michael Jordan tüm zamanların en iyi basketbolcusudur" ifadesiyle lanse edilen Jordan'ın 3,2 milyar dolarlık serveti bulunuyor.
Michael Jordan, birlikte tatile çıktığı eşi Yvette Prieto ile 2011'de nişanlandı, 2013'te evlendi. Prieto, Jordan'dan önce Julio Iglesias Jr. ile birliktelik yaşamıştı.
Çiftin 2014'te ikiz kızları dünyaya geldi.