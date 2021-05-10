Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine evlenme teklifi etmesiyle gündeme gelen Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Michele Cedolin merak edliyor. Peki, Michele Cedolin kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

MICHELE CEDOLIN KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu Michelle Cedolin, İtalyan asıllı Türk oyuncudur. Ailesi zamanında İtalya'dan İstanbul'a göç etmiş ve kendisi de İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansını Endüstri Mühendisliği bölümünden tamamlamıştır. Michele Cedolin şu anda Galatasaray Üniversitesinde öğretim üyesi ve akademisyendir. İyi düzeyde İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Türkçe bilmektedir. Youtube kanalı bulunan Cedolin aynı zamanda sosyal medya fenomenidir.

Michelle Cedolin,bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinde Ceren'in kıvırcık aşkı Kerem karakterine hayat vermiştir.