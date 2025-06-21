Michelle Obama: İyi ki oğlum yok

Michelle Obama, kız annesi olmaktan memnun! 'IMO' adlı podcast yayınında konuşan eski First Lady, 26 yaşındaki Malia ve 23 yaşındaki Sasha'nın annesi olarak hayatından bahsederken, bir oğlu olmamasına neden çok sevindiğini açıkladı.

61 yaşındaki Michelle Obama, Angie Martinez'in, neden üçüncü çocuk yapmadığını sorması üzerine, "Bir erkek çocuğum olmadığı için çok mutluyum" dedi. "Çünkü o bir Barack Obama olurdu. Onun için üzülürdüm" diyen Michelle Obama, oğlu olsaydı, onun, eşinin izinden gitmesi için çok fazla baskı olacağını söyledi.

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Kızlarına ebeveynlik yapmaktan övgüyle bahseden Michelle Obama; "Ebeveynliğin her aşamasını sevdim. Küçük bebekken onları sevdim, yürümeye başladıklarında ve konuşmaya başladıklarında onları sevdim, Beyaz Saray'daki ergenlik yılları ilginçti" dedi.

Michelle Obama; "Onlarla birlikte olduğum her anı ve onların kendileri olmalarını, kendi seçimlerini yapmalarını, bir şeyleri çözmelerini ve bir şeyleri çözdükten sonra beni aramalarını izlemeyi sevdim" diye ekledi.

OBAMA SOYADINI KULLANMIYOR

Michelle Obama, geçtiğimiz günlerde büyük kızı Malia'nın 'Obama' soyadını kullanmama kararıyla ilgili konuşmuştu. Malia, profesyonel iş hayatına girince soyadını bırakma kararı almıştı. Senarist ve yönetmen olarak sinema alanında kariyere başlayan Malia, 2024 Sundance Film Festivali'nde, yazıp yönettiği 'The Heart' filminin galasında, ikinci adını kullanarak 'Malia Ann' şeklinde anılmıştı.