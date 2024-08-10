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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Michy Batshuayi, ilkleri yaşadı - Galatasaray Haberleri

        Michy Batshuayi, Galatasaray formasıyla ilkleri yaşadı!

        Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu. Ayrıca Batshuayi, takımına galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 00:24 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:24
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçında sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cimbom’un Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de bir ilki başardı.

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        30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da da Süper Lig maçına çıktı.

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        Böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı futbolcu Michy Batshuayi oldu.

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        Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol de Batshuayi’den geldi.

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        Torreira’nın ortasına kale önünde iyi yükselen Belçikalı futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

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        Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, 70. dakikada Leo Dubois’nın yerine oyuna dahil oldu.

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