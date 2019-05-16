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Mick Jagger ameliyattan sonra dans videosu paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

HABERTURK.COM

Britanyalı rock grubu Rolling Stones’un solisti Mick Jagger, Twitter hesabından prova odasında dans ettiği bir videoyu paylaştı. 75 yaşındaki Jagger nisan ayında kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olmuştu

Mick Jagger

Brianyalı rock grubu Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger nisan ayında grubun Amerika ve Kanada turnesinin iptaline neden olan kalp ameliyatını geçirmişti.

Jagger'ın New York'ta bulunan bir hastanede geçirdiği ameliyatın başarıyla sonuçlandığı bildirilmişti.

75 yaşındaki efsane isim, ameliyattan çok kısa süre sonra sağlığına kavuştu. Mick Jagger, Twitter hesabından prova odasında dans ettiği bir videoyu paylaştı. 

Enerjik tavrıyla hayranlarını mest eden sanatçı, 22 saniyelik videoda Wombats'ın "Techno Fan" şarkısı ile dans figürlerini sergiledi. Sanatçının paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Rolling Stones'un nisan ayında gerçekleşmesi planlanan 'No Filter' turnesi kapsamındaki konserlerinin Jagger'ın sağlık sorunu nedeniyle temmuz ayına ertelendiği açıklanmıştı.

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