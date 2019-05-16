Kızlara hava için yaptığı dehşete düşürdü

Brianyalı rock grubu Rolling Stones'un efsanevi solisti Mick Jagger nisan ayında grubun Amerika ve Kanada turnesinin iptaline neden olan kalp ameliyatını geçirmişti.

Jagger'ın New York'ta bulunan bir hastanede geçirdiği ameliyatın başarıyla sonuçlandığı bildirilmişti.

75 yaşındaki efsane isim, ameliyattan çok kısa süre sonra sağlığına kavuştu. Mick Jagger, Twitter hesabından prova odasında dans ettiği bir videoyu paylaştı.

— Mick Jagger (@MickJagger) May 15, 2019

Enerjik tavrıyla hayranlarını mest eden sanatçı, 22 saniyelik videoda Wombats'ın "Techno Fan" şarkısı ile dans figürlerini sergiledi. Sanatçının paylaşımına binlerce yorum yapıldı.

Rolling Stones'un nisan ayında gerçekleşmesi planlanan 'No Filter' turnesi kapsamındaki konserlerinin Jagger'ın sağlık sorunu nedeniyle temmuz ayına ertelendiği açıklanmıştı.