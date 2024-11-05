Mick Jagger'dan 6 çocuklu seçim mesajı

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, ABD vatandaşı olan çocuklarıyla birlikte, ABD'li hayranlarına Kamala Harris'e oy verme çağrısı yaptı.

81 yaşındaki efsanevi rock yıldızı, Instagram sayfasında 8 çocuğundan 6'sıyla birlikte poz vererek, çocuklarının Kamala Harris'e oy verdiğini duyurdu.

İngiliz şarkıcı, ABD'li oyuncu Marsha Hunt'tan olan kızı Karis (54), eski eşi Bianca Jagger'dan olan kızı Jade (43), ABD'li model Jerry Hall'dan olan kızları Elizabeth (40) ve Georgia May (32) ile birlikte poz verdi.

Bir başka fotoğrafta da Jerry Hall'dan olan oğlu James (39) ve model Luciana Gimenez Morad'dan olan oğlu Lucas (25) ile birlikte görülen Mick Jagger, "Oy vermeyi unutmayın. Jagger çocukları Kamala'ya oy veriyor" diye yazdı.

Ünlü müzisyenin ayrıca fotoğraflarda yer almayan iki çocuğu daha var. Jerry Hall'dan Gabriel (26) adında bir oğlu ve şu an birlikte olduğu Amerikalı balerin sevgilisi Melanie Hamrick'ten 7 yaşında Deveraux adında bir oğlu daha bulunuyor.

Mick Jagger, daha önce Donald Trump'ı eleştirmekten kaçınmamıştı. 2020 yılında Jagger ve Rolling Stones'un diğer üyeleri, seçim kampanyasında şarkılarını kullanan Trump'a tepki göstermiş, telif hakkı ihlaline devam etmesi halinde Trump'a dava açacaklarını duyurmuştu.