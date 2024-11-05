Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Mick Jagger'dan 6 çocuklu seçim mesajı - magazin haberleri

        Mick Jagger'dan 6 çocuklu seçim mesajı

        Rock müziğin yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Mick Jagger, 8 çocuğundan 6'sıyla sosyal medya paylaşımı yaparak Kamala Harris'e oy istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 12:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 çocuklu seçim mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, ABD vatandaşı olan çocuklarıyla birlikte, ABD'li hayranlarına Kamala Harris'e oy verme çağrısı yaptı.

        81 yaşındaki efsanevi rock yıldızı, Instagram sayfasında 8 çocuğundan 6'sıyla birlikte poz vererek, çocuklarının Kamala Harris'e oy verdiğini duyurdu.

        İngiliz şarkıcı, ABD'li oyuncu Marsha Hunt'tan olan kızı Karis (54), eski eşi Bianca Jagger'dan olan kızı Jade (43), ABD'li model Jerry Hall'dan olan kızları Elizabeth (40) ve Georgia May (32) ile birlikte poz verdi.

        Bir başka fotoğrafta da Jerry Hall'dan olan oğlu James (39) ve model Luciana Gimenez Morad'dan olan oğlu Lucas (25) ile birlikte görülen Mick Jagger, "Oy vermeyi unutmayın. Jagger çocukları Kamala'ya oy veriyor" diye yazdı.

        Ünlü müzisyenin ayrıca fotoğraflarda yer almayan iki çocuğu daha var. Jerry Hall'dan Gabriel (26) adında bir oğlu ve şu an birlikte olduğu Amerikalı balerin sevgilisi Melanie Hamrick'ten 7 yaşında Deveraux adında bir oğlu daha bulunuyor.

        Mick Jagger, daha önce Donald Trump'ı eleştirmekten kaçınmamıştı. 2020 yılında Jagger ve Rolling Stones'un diğer üyeleri, seçim kampanyasında şarkılarını kullanan Trump'a tepki göstermiş, telif hakkı ihlaline devam etmesi halinde Trump'a dava açacaklarını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mick Jagger
        #Rolling Stones
        #Kamala Harris
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        İTÜ'lü Prof. Dr. Tuncay Taymaz açıkladı! Olası Marmara depreminde tsunami nereleri etkiler?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        İran'da kıyafetlerini çıkaran kadının "psikolojik sorunları var" iddiası
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        'Baba bir şey yapmaz' diyordu, sonunda yaptı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?