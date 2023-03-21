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HABERTURK.COM

İngiliz rock grupları 'Hawkwind' ve 'Space Ritual'un gitaristliğini yapan Mick Slattery, vefat etti. Slattery, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Mick Slattery'nin ölüm haberi 'Hawkwind'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Slattery'nin bir hastalık sonucu 17 Mart'ta evinde vefat ettiği bildirildi. Ünlü gitaristin hastalığına ilişkin detaylar ise açıklanmadı.

MÜZİK HAYATINA 'FAMOUS CURE' İLE BAŞLAMIŞTI Mick Slattery, müzik hayatına arkadaşı Dave Brock ile 1967'de girdiği 'Famous Cure' grubuyla başlamıştı. Slattery, 1969'da Brock ile kendi grubunu oluşturmaya karar vererek space-rock türünün ilk örneklerinden 'Hawkwind'i kurmuştu.

Mick Slattery, grupla bir albüm kaydettikten sonra 'Hawkwind'den ayrılarak, 1970'te kurduğu 'Space Ritual' ile müzik kariyerini sürdürmüştü. Slattery, grubuyla en son 2007'de 'Otherworld' isimli albümü piyasaya sürmüştü. Fotoğraflar: Avalon, YouTube

