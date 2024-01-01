Mickey Mouse ve Minnie Mouse kamu malı oldu

Mickey Mouse ve Minnie Mouse kamu malı oldu

Mickey Mouse ve Minnie Mouse kamu malı oldu Disney'in ilk Mickey Mouse ve Minnie Mouse karakterleri, yılın ilk günü itibarıyla telif haklarının süresinin dolmasıyla kamu malı haline geldi

1928 yapımı kısa filmi 'Steamboat Willie'nin karakterleri Mickey Mouse ve Minnie Mouse, ABD telif hakları süresinin 95 yıl olmasından dolayı kamu malı oldu.

Telif haklarının ortadan kalmasıyla eski karakterler istenilen animasyon, ürün ve yaratıcı işlerde, ortaya çıkan ürünün Disney malı olarak gösterilmemesi şartıyla ücretsiz ve izinsiz kullanılabilecek.

Duke Center Kamu Malı Çalışmaları Direktörü Jennifer Jenkins, karakterlerin kamu malı olmasının uzun süredir beklenen sembolik bir olay olduğunu ifade etti.

Modern Mickey Mouse ve Minnie Mouse karakterlerinin telif hakları ise halen Disney'de bulunuyor. Bu sevilen animasyon karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı The House at Pooh Corner', Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi 'The Circus' ve Virginia Woolf'un 'Orlando' kitabı da kamu malı haline geldi.