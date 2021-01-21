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Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye hep dostluk eli uzattığını söyleyerek "Sorunlar çözülebilir. Çözemezsek mahkemeye gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" dedi.

Miçotakis: Türkiye ile sorunu çözemezsek mahkemeye gideriz
HABERTURK.COM / Ajanslar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kanada merkezli Monocle dergisine verdiği mülakatta ülkesinin uluslararası alanda yeni bir marka yaratma çabası, yeniden tanımlanan jeopolitik rolü ve Türkiye ile ilişkiler konusunda mesajlar verdi.

Türkiye ile geçen yıl yaz aylarında Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili konuşan Miçotakis, "Ben Türkiye'ye hep dostluk eli uzattım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hep oturup temel görüş ayrılığımızı, yani deniz yetki alanları sınırlarının belirlenmesi konusunu konuşmaya teşvik ettim. Bu, on yıllar öncesine dayanan bir konu ama çözebiliriz. Çözemezsek Uluslararası Adalet Divanı'na gideriz. Uluslararası mahkemeler bunun için var" ifadelerini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'İ YENİDEN KEŞFETTİK"

Doğu Akdeniz'in stratejik önemini yeniden keşfettiklerini belirten Miçotakis, "Bu sadece Yunanistan ve Kıbrıs değil, AB açısından da önem taşıyor. Türkiye ile anlaşmazlıklarımız Türkiye'nin AB ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve hidrokarbon faaliyetlerinin 'yasadışı' olduğunu iddia eden Miçotakis AB'nin Türkiye'ye bu nedenle ilave tedbirler uygulama kararı aldığına inandığını söyledi.

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de diplomatik, askeri ve ekonomik rolünü güçlendirdiğini belirten Miçotakis, "yeni bir marka oluşturmak için çok iddialı bir strateji geliştirme sürecinde olduklarını" söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasında son turu 2016 yılında sonuçlanan istikşafi görüşmelere 25 Ocak'ta yeniden başlanması kararlaştırılmıştı.

"ÜLKEMİZ SAVAŞTAN KAÇANLAR İÇİN AÇIK BİR YER"

Sığınmacı sorununa da değinen Yunanistan Başbakanı, ülkesinin "zulüm ve savaştan kaçanlar için açık ve sıcak bir yer" olduğunu iddia etti. "Ancak mülteciler ve ekonomik göçmenler arasına bir çizgi çekiyoruz." dedi.

Yunanistan Göç Politikaları Bakanlığı, 14 Ocak'ta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı Frontex'ten, sığınma başvuruları reddedilen 1450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye geri gönderilmesi talebinde bulunmuştu.

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