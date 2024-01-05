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        Microsoft klavyelere AI kısayol düğmesi ekliyor

        Microsoft, yapay zeka sohbet botunu kısa yol ile kullanabilmek için klavyelere AI düğmesi ekliyor. Analistler, yapay zeka özellikli bilgisayarların piyasaya sürülmesinin, pandemi sonrası çöküşe geçen pazarı toparlayabileceğine işaret ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:10
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        Yapay zekaya kısayol ile erişim
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        Önde gelen teknoloji devlerinden Microsoft, yaklaşık 30 yıldır Windows klavyesinde ilk kez bir değişikliğe imza atıyor. Teknoloji devinin Copilot hizmetini açacak bir düğme eklediğini açıklayan Microsoft, böylece yapay zeka chatbot'unu kullanmak için bir kısa yolu kullanıcılarına sunacak.

        Microsoft'un duyurulan "Copilot anahtarı", yapay zekaya milyarlarca yatırım yapan şirketin teknolojiyi ürünlerine dahil etme konusundaki en son çabasını işaret ediyor.

        Anahtarın eklenmesi, Washington merkezli Redmond şirketinin yapay zeka özellikli PC'lere yönelik hedeflerinin de altını çiziyor.

        "YAPAY ZEKA, KİŞİSEL BİLGİSAYAR PAZARINI TOPARLAYACAK"

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        Bu makineler, teknolojiyle desteklenen büyük dil modellerini ve uygulamaları bulut yerine doğrudan cihazda çalıştırabilen gelişmiş çipler (yongalar) üzerinde çalışıyor.

        Analistler, yapay zeka özellikli bilgisayarların piyasaya sürülmesinin kişisel bilgisayar pazarının pandemi sonrası çöküşünden sonra toparlanmasına yardımcı olabileceğini söylüyor ve araştırma firması Canalys, yapay zeka özellikli bilgisayarların benimsenmesinin 2025'ten itibaren hızlanmasını beklediğini vurguluyor.

        Microsoft, düğmenin bu ayın sonlarında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES teknoloji ticaret fuarı öncesinde ve fuarında bazı yeni Windows 11 PC'lerde görüleceğini söyledi. AI anahtarı, yaklaşmakta olan Surface cihazları da dahil olmak üzere bu yılın şubat ayından sonra kullanıma sunulacak.

        Kasım ayında tanıtılan ve metin özetleme ve sanal toplantılar gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilen Copilot, Microsoft'un web ve üretkenlik uygulamalarında çalışıyor.

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