Türkiye’de Dolar/TL başta olmak üzere döviz kurlarında son dönemde yaşanan yükseliş, Microsoft’un ürünlerine zam getirdi. Microsoft’tan Türkiye’deki kullanıcılarına yapılan duyuruya göre ABD’li teknoloji devinin Türkiye’deki Office uygulamalarının fiyatı ortalama yüzde 45 oranında artırıldı.

Yapılan döviz kuru güncellemesiyle Office 365 Bireysel’in yıllık ücreti 249.99 TL’den 359.99 TL’ye çıkarıldı. 110 TL’lik bu artış, 2 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

2 EKİM’DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Microsoft’tan “2 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli fiyat değişikliği” başlığıyla yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“ Microsoft fiyatlarını müşteriler, iş ortakları ve pazar ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmek için düzenli olarak değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına ve geri bildirimlere göre değişiklikler yapabilir.

2 Ekim 2018 tarihinden itibaren, doğrudan Microsoft'tan satın alındığında Office 365 Bireysel'in yıllık fiyatı 249,99 ₺ TRY yerine 359,99 ₺ TRY olacaktır. Aboneliğiniz, 2 Ekim'den sonraki ödemenizde yeni fiyattan devam edecektir.”

EV ABONELİĞİ 480 TL'YE ÇIKTI

2 Ekim 2018'den itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine göre Office 365 Ev aboneliğinin yıllık ücreti ise 150 TL’lik artışla 329.99 TL’den 479.99 TL’ye çıkacak.

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