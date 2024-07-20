Microsoft'tan açıklama! Mavi ekran sorunu küresel krize neden oldu! Microsoft çöktü mü, Crowdstrike sorunu nedir?
Teknoloji devi Microsoft, dünya çapında bir kesinti yaşıyor. Günün ilk saatlerinde mavi ekran sorunu ile başlayan kesinti hızla büyüdü. Kullanıcılar ve kurumlar sorunun çözümü için kırmızı alarm vermiş durumda. Peki, Crowdstrike sorunu nedir? İşte detaylar!
Microsot'ta yaşanan Crowdstrike krizi kullanıcıları ve firmaları günün ilk saatlerinden beri zor durumda bırakıyor. Bankacılık ve havacılık firmaları başta olmak üzere bir çok kurum kırmızı alarma geçmiş durumda. Microsoft'un konu hakkındaki açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...
KÜRESEL ÇAPTA KRİZ YAŞANIYOR!
Microsoft’a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle dünya genelinde hava trafiğinde büyük aksamalar yaşanıyor.
CNN'in haberine göre, ABD başta olmak üzere Avrupa ve Asya'daki çok sayıda havalimanı ve hava yolu şirketi, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle uçuşların etkilendiğini duyurdu.
MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA: SORUN ÇÖZÜLDÜ!
Microsoft 365'ten açıklama geldi! Yapılan açıklamada, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'nin sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen küresel yazılım sorununa ilişkin güncel durum paylaşıldı.
Açıklamada, "Sorunun altında yatan neden düzeltildi ve birkaç Microsoft 365 uygulaması ve hizmeti tam işlevselliğe geri yüklendi. Kalan etki hala bazı uygulama ve hizmetleri etkilemeye devam ediyor." denildi.
CROWDSTRIKE NEDİR?
CrowdStrike, siber güvenlik alanında faaliyet gösteren bir şirkettir ve bulut tabanlı güvenlik çözümleri sunmaktadır. 2011 yılında George Kurtz, Dmitri Alperovitch ve Gregg Marston tarafından kurulan CrowdStrike, özellikle tehdit istihbaratı, uç nokta koruması ve siber saldırıların tespit edilmesi ve önlenmesi konularında uzmanlaşmıştır.
18 TEMMUZ AKŞAMI BAŞLAMIŞ!
Microsoft Azure’den soruna ilişkin yapılan açıklamada ise CrowdStrike Falcon aracısını çalıştıran Windows İstemcisi ve Windows Sunucusu çalıştıran sanal makineleri etkileyen bir sorun yaşandığı ve sorunun etkilerinin 18 Temmuz 22.00 civarında başladığının tahmin edildiği belirtildi.
KURTARMA RAPORLARI ALINDI
Açıklamada, etkilenen sanal makineler üzerinde birden yeniden başlatma işlemi deneyen bazı müşterilerden başarılı kurtarma raporları aldığı belirtilerek, kullanıcıların bu işlemi nasıl yapabileceği anlatıldı.