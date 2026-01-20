Mide yanmasını beslenmeyle kontrol edebilir miyiz? İşte mide yanmasına iyi gelen beslenme tüyoları

Reflü, gastrit, ülser, baharatlı yemekler, obezite, sigara, alkol ve daha pek çok şey mide yanmasını tetikleyebilir. Mide yanması, en yaygın mide sorunlarının başında gelir. Mide asidinin yemek borusundan geri kaçması nedeniyle göğüs bölgesinde hissedilen sıcaklığa verilen isimdir. Mide asidi yemek borusundan yukarı çıkarken hem bir sıcaklık kaplar hem de bu asidik su yemek borusunu, boğazımızı tahriş eder. Hem yaşarken hem de sonrasında oldukça tatsız bir süreçtir.

Bazen beslenmeye ve kötü hayat rutinlerine bağlı olarak bazen ise daha kronik mide hastalıklarının bir sonucu olarak mide yanması yaşanabilir. Kronik mide hastalıklarının bir sonucu olarak sık sık yaşanan mide yanmasına ilaçla müdahale etmek gerekir ama beslenme ve gündelik rutinlerimizin neden olduğu mide yanması için yapılacak bazı şeyler var.

Öncelikle, yemek yediğiniz saatle uyuduğunuz saatin arasına en az 3 saat zaman girmeli. Midenin sindirme işlemleri henüz tamamlanmamışken uyku pozisyonuna geçmek mideyi zorlar.

Yemekte büyük porsiyonlar ve büyük lokmalar seçmek yerine küçük porsiyonlar seçmeli ve yediğiniz yiyecekleri oldukça küçük yudumlarla bolca çiğneyerek yemelisiniz. Uzun çiğnemeler yiyeceklerin kolay sindirilmesini sağlarken küçük porsiyonlar mideyi tıka basa doldurup sindirim esnasında zorlamanızı önler.

Özellikle akşam öğünlerinde yağlı, kızartma, aşırı baharatlı yiyecekler yerine haşlama, ızgara ve daha hafif yiyecekler tercih etmeniz de özellikle akşam saatlerinde yaşanacak mide yanmasının önüne geçer. Kafein, alkol ve sigara gibi zararlı ürünler de mide yanmasını tetikleyeceği için tekrarlayan vakalarda ilk deneyeceğiniz şey bunları hayatınızdan çıkarmak olmalıdır. Mide yanmasıyla başa çıkabilmek için beslenme ve gündelik rutinlerinizde yapacağınız bazı değişiklikler daha bitmedi. Bu zamana kadar sıraladıklarımız kaçınmanız gerekenlerdi, şimdi deneyeceğimiz birkaç öneri sunalım. Lifli gıdaları beslenme alışkanlığınızın her öğününde olmazsa olmazı yapacak yeni bir beslenme düzenini takip etmek. Zencefilin anti-enflamatuar ve sindirim destekleyici etkisinden yardım almak için zencefil çayı içmek, mide içinde reflüye ve ülsere neden olan iltihaplanmaların azalmasına yardımcı olur ve dolayısıyla mide yanmasının de önüne geçecek bir ortam oluşmasını sağlar. Probiyotikler açısından oldukça zengin bir gıda olan yoğurdu doğru porsiyonlarla tüketmek mide ve bağırsaktaki sindirim sorunlarının giderilmesine yardım eder, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması da mide yanmasının önüne geçer.