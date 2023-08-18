"Midemde kelebekler uçuyor!" derken aslında kastettiğimiz şey nedir? Cevap 'heyecan' değil

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Hatta bu açıklama; tuvaletin kapısında neden daha fazla sıkıştığınızın da cevabıdır. Tuvalete gitmeye duyulan heyecan, adrenalin hormonunu artırır, organlara giden kan azalır ve bağırsaklar küçülür; bu yüzden heyecanlandığınız zamanlarda daha fazla tuvalet ihtiyacı hissedersiniz.

Sonuç olarak; genelde aşık olma ile ilişkilendirilen midedeki kelebekler aslında yüksek kaygının habercisidir.

Kaynak: The Fact Site