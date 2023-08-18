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        Haberler Yaşam "Midemde kelebekler uçuyor!" derken aslında kastettiğimiz şey nedir? Cevap 'heyecan' değil

        "Midemde kelebekler uçuyor!" derken aslında kastettiğimiz şey nedir? Cevap 'heyecan' değil

        Farklı duygular yaşadığımızda ortaya çıkan pek çok gizemli bedensel işlev vardır. Bunlardan biri olan 'mide kelebekleri' bilindiğinin aksine heyecan değil, yüksek kaygı belirtisidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 12:45
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        Bazen çok mutlu olduğumuzda heyecanımızı "midemde kelebekler uçuşuyor!" diye ifade ederiz. Bu genelde aşırı bir duyguyla eşleştirilen iyi bir durum gibi algılanır ancak vücudumuz için aynı durum söz konusu değil. Midedeki kelebeklerin sebebi, organlara giden kan akışında azalma olmasıdır.

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        Bağırsaklarımıza giden kan akışının azalması, midede çarpıntı benzeri bir his yaratır. Bu durum ani bir adrenalin salımıyla gerçekleşir.

        Peki, vücutta neden böyle bir etki oluyor? Bunun sebebi; beynimizin "savaş ya da kaç" talimatıyla ilgilidir. Bu, kendimizi tehdit altında veya gergin hissettiğimizde meydana gelen fizyolojik bir tepkidir.

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        Beyin, ani salgılanan adrenalin hormonunu bir tehlike olarak algılar -bu hormon iyi sebeplerden dolayı salgılansa bile- ve kişiyi tehlikeye karşı hazırlar. Organlara giden kan akışı, kişinin hızla kaçması için kaslara aktarılır ve bunun sonucunda 'midede kelebekler uçuşur.' Yani aslında o sırada hissedilen heyecan değil, kaygıdır.

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        Hatta bu açıklama; tuvaletin kapısında neden daha fazla sıkıştığınızın da cevabıdır. Tuvalete gitmeye duyulan heyecan, adrenalin hormonunu artırır, organlara giden kan azalır ve bağırsaklar küçülür; bu yüzden heyecanlandığınız zamanlarda daha fazla tuvalet ihtiyacı hissedersiniz.

        Sonuç olarak; genelde aşık olma ile ilişkilendirilen midedeki kelebekler aslında yüksek kaygının habercisidir.

        Kaynak: The Fact Site

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